ARENA Accappatoio Per Bambini Zeppelin Light Junior Accappatoio Unisex – Bambini

L’accappatoio Arena estremamente morbido Zeppelin Light per bambini è ideale per la piscina. Il caldo e accogliente accappatoio è perfetto per riscaldarsi dopo il nuoto o il bagno. Con comode tasche per il riscaldamento delle mani e cintura facile da legare.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 29,7 x 29,5 x 9,9 cm; 390 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 febbraio 2020Produttore ‏ : ‎ ArenaASIN ‏ : ‎ B0859LFN73Numero modello articolo ‏ : ‎ 003211Categoria ‏ : ‎ Unisex bambini

Tessuto di spugna caldo e morbido per una comodità eccezionale

100% Cotone

Chiusura: Stringata

Zeppelin Light Jr

Con cappuccio ampio, cintura e due tasche

Ideale per riscaldarsi dopo il nuoto o dopo aver fatto il bagno

34,35€