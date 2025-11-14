11 C
Aree interne e sviluppo comunitario in Italia: un dialogo necessario

Da stranotizie
Prendersi cura del territorio e comprendere le esigenze delle aree interne è fondamentale per sviluppare progetti che coinvolgano la comunità e migliorino l’aspetto dei borghi. Domani, alle ore 16, si svolgerà al Castello dei Conti Guidi un incontro dal titolo “Le aree interne tra marginalizzazione, potenzialità e nuove narrazioni artistiche”. Questo evento, che fa parte della decima edizione di Stand Up for Africa, vedrà la partecipazione di Daniela Luisi, ricercatrice sociale, e Lorenza Pignatti, docente e critica d’arte.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione sulla tematica “Arte e Cura dei luoghi” e segue l’attivazione di laboratori a Pratovecchio, mirati alla costruzione di mappe percettive delle comunità locali. Sarà un’opportunità per approfondire il ruolo della ricerca sociale, delle politiche pubbliche e dell’arte nel contesto delle aree interne. Il dibattito si concentrerà sul concetto di narrazione, esaminando chi dovrebbe produrla e quali strumenti siano necessari per farlo. Saranno analizzati anche i campi di ricerca e le azioni pubbliche che mettono in contatto artisti, antropologi, sociologi e cittadini.

Il coordinamento dell’incontro sarà affidato a Pietro Gaglianò, critico d’arte e curatore del progetto. Al termine, si svolgerà un dibattito aperto al pubblico. Domenica, alle ore 16, avverrà il primo incontro con l’artista Mariana Ferratto presso l’Hymmo Art Lab di Pratovecchio, dove verrà presentata l’idea progettuale che guiderà i prossimi laboratori per la realizzazione di un’opera collettiva.

