Aree cani, a volte anche il parco è un pericolo per Fido: i rischi più comuni

Anche il parco o le aree cani dove porti il tuo cane nascondono dei rischi comuni che sarebbe meglio evitare per il bene di tutti.

Avere un cane comporta momenti di felicità e di puro affetto, ma anche delle responsabilità. Quando si vuole adottare un cane, la prima cosa alla quale pensare è che non si tratta di un peluche e di un giocattolo.

Molte persone sottovalutano gli impegni e i soldi che un animale richiede. Un cane, ad esempio, ha bisogno di attenzioni, di essere addestrato in un qualche modo, di essere seguito nella sua salute e nei suoi momenti di sfogo.

Infatti, per questo si deve portare spesso fuori a passeggiare oppure al parco per farlo interagire con altri cani.

A proposito delle aree cani, a volte anche il parco è un pericolo per Fido e noi qui di seguito cercheremo di elencarvi i rischi più comuni, quelli da cui stare alla larga.

L’attenzione verso il vostro piccolo, o grande, amico deve essere sempre alta, ma quando è vicino ad altri suoi simili lo deve essere ancora di più.

Aree cani: i rischi più comuni

Si porta il cane a passeggio o nel parco per un benessere di entrambi, anche se a volte non si è del tutto consapevoli di questo aspetto.

Uno dei primi aspetti fondamentali è conoscere bene il proprio cane e, di conseguenza, creare con lui un profondo legame. Fatto questo, sarà più facile “gestirlo” quando ci si ritrova poi con altre persone e altri cani.

Infatti, nonostante l’addestramento o quello che gli abbiamo insegnato, in un ambiente pieno di stimoli nuovi, il cane sarà portato a dare retta al suo istinto e questo lo porterà a comportarsi diversamente da come fa a casa con noi.

È del tutto normale. Spazi più ampi, nuovi odori, nuovi colori, suoi simili che tentano un approccio o di sfidarlo. Tuttavia, se da una parte questa parte della giornata può rivelarsi proficua e divertente, occorre fare attenzione ad alcuni rischi.

Ecco quali sono quelli più comuni:

cane iperattivo appena viene lasciato libero: questo non deve mai accadere, perché la troppa eccitazione può portarlo a farsi male o a provocare reazioni negative negli altri cani;

appena viene lasciato libero: questo non deve mai accadere, perché la troppa eccitazione può portarlo a farsi male o a provocare reazioni negative negli altri cani; malintenzionati : purtroppo è ancora diffuso il fenomeno che vede malintenzionati avvicinarsi ai cani liberi in un parco con l’intenzione di portarli via;

: purtroppo è ancora diffuso il fenomeno che vede malintenzionati avvicinarsi ai cani liberi in un parco con l’intenzione di portarli via; i giocattoli creano rivalità tra cani: mai portare da casa i giocattoli del cane;

creano tra cani: mai portare da casa i giocattoli del cane; pericoli per la salute: rischio di entrare in contatto con parassiti o sostanze tossiche.

Quindi, con questa consapevolezza è meglio agire in questo modo: oltre a non portare giocattoli, come già detto, non lasciare subito libero il cane, ma aspettare qualche minuto e mantenere sempre fissa l’attenzione su di lui.

Infine, è importante assicurarsi di pulirgli bene le zampe prima di rientrare in casa. Uno sguardo al pelo per vedere se c’è qualche ospite indesiderato non sarebbe una cattiva idea.