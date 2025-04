Area nuovamente devastata dagli incendi

Un vasto incendio è scoppiato nell’ex Chimica Arenella a Palermo il pomeriggio di martedì 8 aprile, interessando grandi cumuli di rifiuti e producendo una densa nube di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a circoscrivere il rogo e a limitare la sua espansione. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate diverse ore e si stanno ancora accertando le cause dell’incendio, con preoccupazioni relative alla possibile presenza di materiali tossici tra i rifiuti.

L’incendio si è verificato nell’area industriale dismessa vicino a piazza Monsignor Filippo Pottino, dove erano accumulati rifiuti abbandonati. Fortunatamente, le fiamme hanno solo sfiorato alcuni magazzini della Polizia Municipale, evitando danni significativi. La polizia è attualmente impegnata in indagini per determinare le cause, incluse le ipotesi di dolo. Questo rogo segue un incendio simile che aveva colpito l’area nello scorso mese di luglio, richiedendo l’intervento di quattro squadre di pompieri.

Le preoccupazioni per la sicurezza pubblica sono aumentate, dato che l’ex Chimica Arenella è da tempo considerata un polo industriale pericoloso, oggetto di progetti di riqualificazione, ma con rischi legati alla presenza di materiali inquinanti. Solo dieci giorni prima, un altro incendio aveva distrutto un appartamento a Palermo, costringendo una famiglia a essere trasportata in ospedale per intossicazione da fumo. Fortunatamente tutti sono stati salvati in tempo.