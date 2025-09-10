Adecco Italia Spa ricerca per azienda cliente del settore retail un Area Manager.

Come Area Manager, sarai il collegamento tra la Direzione Commerciale e i punti vendita. Ti occuperai di:

– Implementare la strategia retail concordata con il management

– Supervisionare e supportare l’apertura di nuovi negozi in Italia

– Ottimizzare il funzionamento dei negozi già attivi, fungendo da guida per i Responsabili di Punto Vendita

– Monitorare le performance di vendita, analizzare i KPI e dare vita a azioni concrete

– Mantenere alti standard di servizio, estetica e relazione col cliente, in linea con i valori del brand

– Formare e motivare i team di negozio con uno stile di leadership basato su passione, rispetto e collaborazione

Cerchiamo una persona che:

– Crede nelle idee forti

– Ama il settore retail

– Vuole contribuire a costruire qualcosa di autentico

Cerchiamo un professionista che unisca praticità operativa e umanità, pronto a guidare con l’esempio e a crescere con il progetto.

Requisiti:

Esperienza in ruoli di responsabilità nel retail o in contesti affini

Provenienza dal settore moda, accessori o affini (gradita)

Eccellenti capacità relazionali e organizzative

Abitudine al lavoro per obiettivi e al coordinamento di team

Leadership empatica e proattiva

Disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale

Patente B

Si offre un contratto full time in un’azienda in rapida espansione. Benefits inclusi: auto, telefono e PC aziendali.

Se sei interessato, invia il tuo CV!