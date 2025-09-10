Come Area Manager, sarai il collegamento tra la Direzione Commerciale e i punti vendita. Ti occuperai di:
– Implementare la strategia retail concordata con il management
– Supervisionare e supportare l’apertura di nuovi negozi in Italia
– Ottimizzare il funzionamento dei negozi già attivi, fungendo da guida per i Responsabili di Punto Vendita
– Monitorare le performance di vendita, analizzare i KPI e dare vita a azioni concrete
– Mantenere alti standard di servizio, estetica e relazione col cliente, in linea con i valori del brand
– Formare e motivare i team di negozio con uno stile di leadership basato su passione, rispetto e collaborazione
Cerchiamo una persona che:
– Crede nelle idee forti
– Ama il settore retail
– Vuole contribuire a costruire qualcosa di autentico
Cerchiamo un professionista che unisca praticità operativa e umanità, pronto a guidare con l’esempio e a crescere con il progetto.
Requisiti:
- Esperienza in ruoli di responsabilità nel retail o in contesti affini
- Provenienza dal settore moda, accessori o affini (gradita)
- Eccellenti capacità relazionali e organizzative
- Abitudine al lavoro per obiettivi e al coordinamento di team
- Leadership empatica e proattiva
- Disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale
- Patente B
Si offre un contratto full time in un’azienda in rapida espansione. Benefits inclusi: auto, telefono e PC aziendali.
Se sei interessato, invia il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.
Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.
Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.
Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.
Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.