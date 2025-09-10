22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Lavoro

Area Manager

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Adecco Italia Spa ricerca per azienda cliente del settore retail un Area Manager.

Come Area Manager, sarai il collegamento tra la Direzione Commerciale e i punti vendita. Ti occuperai di:

– Implementare la strategia retail concordata con il management
– Supervisionare e supportare l’apertura di nuovi negozi in Italia
– Ottimizzare il funzionamento dei negozi già attivi, fungendo da guida per i Responsabili di Punto Vendita
– Monitorare le performance di vendita, analizzare i KPI e dare vita a azioni concrete
– Mantenere alti standard di servizio, estetica e relazione col cliente, in linea con i valori del brand
– Formare e motivare i team di negozio con uno stile di leadership basato su passione, rispetto e collaborazione

Cerchiamo una persona che:

– Crede nelle idee forti
– Ama il settore retail
– Vuole contribuire a costruire qualcosa di autentico

Cerchiamo un professionista che unisca praticità operativa e umanità, pronto a guidare con l’esempio e a crescere con il progetto.

Requisiti:

  • Esperienza in ruoli di responsabilità nel retail o in contesti affini
  • Provenienza dal settore moda, accessori o affini (gradita)
  • Eccellenti capacità relazionali e organizzative
  • Abitudine al lavoro per obiettivi e al coordinamento di team
  • Leadership empatica e proattiva
  • Disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale
  • Patente B

Si offre un contratto full time in un’azienda in rapida espansione. Benefits inclusi: auto, telefono e PC aziendali.

Se sei interessato, invia il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

Articolo precedente
Rowenta Clean It: Lavatappeti Portatile 3,3L con Auto Pulizia
Articolo successivo
Corrado (Pd): Paura per Gaza, ma i bimbi palestinesi prima
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.