Area ex Agip, il confronto tra politica e interesse privato

Nel contesto politico attuale, l’assemblea convocata dal sindaco Oscar De Pellegrin per discutere della situazione dell’area ex Agip ha suscitato un ampio dibattito. La riunione, tenutasi martedì pomeriggio e durata due ore e mezza, avrebbe dovuto fornire un aggiornamento sui passaggi burocratici legati all’area, dove un privato intende costruire un supermercato. Tuttavia, molti interventi hanno spostato il focus verso tematiche politiche.

Il sindaco ha tracciato il percorso che ha portato alla situazione attuale, sottolineando una delibera dell’aprile 2022 che ha classificato l’area come degradata, decisione che ha avuto ripercussioni sulle successive autorizzazioni per l’apertura commerciale. De Pellegrin ha anche fatto riferimento a una petizione popolare che ha portato a un rafforzamento del dialogo con il proprietario privato, con un contributo di 650.000 euro per opere pubbliche, tra cui una rotatoria.

Tuttavia, il capofrazione Luigi Filippo Daniele ha contestato la decisione di classificare l’area come commerciale e ha critica alla tempistica dell’assemblea, svoltasi a ridosso del consiglio comunale. Altri partecipanti hanno evidenziato la mancanza di logica nell’installazione di una rotatoria nel contesto di un piano della mobilità sostenibile.

Interventi significativi sono giunti da Livio Viel e Giovanni Crema, due ex amministratori. Viel ha esortato il sindaco a non procedere con la delibera, ricordando il precedente vincolo verde sull’area. Crema ha sollevato interrogativi sul processo di acquisto del terreno da parte del privato e ha chiesto una riflessione più profonda sulle scelte politiche dell’amministrazione. Durante l’incontro, erano presenti membri della giunta e del consiglio, ma l’assessore all’Urbanistica non ha preso la parola.