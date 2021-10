54 anni, nato in Libano, dove ha studiato all’università americana, Ardem Patapoutian è oggi un biologo molecolare e neuroscienziato allo Scripps Research di La Jolla, in California.

Emigrato negli Stati Uniti nel 1986, le sue scoperte sui recettori del tatto – definite rivoluzionarie durante l’annuncio della premiazione – hanno permesso di capire come calore, freddo e forza meccanica interagiscono con i nostri impulsi nervosi che ci permettono di percepire il mondo esterno e di adattarci ad esso.

Patapoutian ha conseguito nel 1990 una laurea in biologia cellulare alla University of California di Los Angeles, un dottorato in biologia all’Istituto di tecnologia in California nel 1996 e ha lavorato con Louis F. Reichardt a San Francisco, University of California. Nel 2000 è diventato professore allo Scripps Research Institute. Tra il 2000 e il 2014 ha lavorato per la Novartis Research Foundation e dal 2014 per lo Howard Hughes Medical Institute (HHMI).