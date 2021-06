“Non si può morire così a 10 anni, non si può, non si può ” . È sotto shock Marco Proietti, 58 anni, impiegato in aeroporto: da oltre due anni allenava Daniel Fusinato, il portiere dei Pulcini dell’Ostiamare, ucciso ieri con il fratellino David.

Giovane promessa cresciuta nella cantera della società lidense, Daniel era in procinto di passare alla Lazio. Ma una incomprensibile follia omicida ha stroncato tutto. A stento Proietti trattiene le lacrime mentre parla. “Per la prima volta mio figlio a 12 anni mi ha visto piangere”.

Che bambino era Daniel?

“Molto bravo, promettente, solare, felice di allenarsi con gli amici, da anni giocavano insieme. Era il nostro portiere, il nostro capitano. Da tempo i talent scout della Lazio lo seguivano, stava per essere chiamato, ne avevano già parlato a livello dirigenziale. E ora questa tragedia”.

L’allenatore è come un secondo genitore. Come seguiva Daniel?

“Ci allenavamo due volte a settimana oltre alle partite, i genitori lo seguivano sempre, soprattutto la madre faceva molti sacrifici perché dovevano fare avanti e indietro tra Ostia e Ardea: i ragazzi andavano a scuola a Ostia e dopo le lezioni di mattina venivano al campo. Si era creata una bella famiglia, i ragazzi della squadra si frequentavano anche dopo gli allenamenti, facevano le feste di compleanno anche con i genitori. Era un gruppo unito”.

Non era un sacrificio fare avanti e indietro?

“No, assolutamente, Daniel amava giocare a pallone, sempre pronto a fare gruppo, magari si notava poco ma aveva una forte personalità e riusciva a guidare gli altri, fuori dal campo e anche in porta. Anche nei mesi di lockdown ci sentivamo più volte a settimana per gli esercizi, poi avevamo ripreso da poco ad allenarci e i ragazzi erano contenti. Nel giro di 24 ore è cambiato tutto”.

Lo shock è forte.

“Conoscevo bene anche il fratellino, c’era sempre anche lui, mi chiamava “ehi mister di Daniel”, si avvicinava sorridendo, mi dava il cinque e mi diceva che avrebbe fatto il portiere pure lui. Non so come faccio a non piangere ancora. Oggi è anche il compleanno di mia moglie, non potrò mai dimenticarlo. Mio figlio mi ha visto piangere per la prima volta a 12 anni e gli è venuto un attacco di panico. La madre viveva per i suoi bambini, era la loro vita, l’ultima volta che abbiamo parlato è stato tre giorni fa”.

La squadra come ha reagito?

“Sono sotto shock, temo che questa tragedia sia incomprensibile per il gruppo, io stesso ne faccio parte, l’Ostiamare fa parte della mia vita. E Daniel era uno dei leader di questo gruppo. Non si può morire così a 10 anni”