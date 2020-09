“Penso che il sistema che oggi celebriamo sia un bell’esempio del cosiddetto ‘fare sistema’“. A dirlo Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia, intervenendo all’evento ‘Sistema Invitalia Startup, l’importanza di fare rete. I primi due anni del network per le imprese innovative’. “Ho sentito miliardi di volte – sostiene – parlare di luoghi comuni come ‘fare sistema’. Invece oggi abbiamo visto che è possibile che ci sia un’impresa pubblica che si metta in gioco e che produca integrazione con soggetti privati, uniti solo dall’appartenenza di uno stesso settore per produrre un risultato apprezzabile. Questo è un buon esempio reale di fare sistema”.

