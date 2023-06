Arctic Monkeys, Imagine Dragons e Paul Weller a Rock in Roma

Parte questa sera subito con Lovegang126 Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Dall’8 giugno al 22 settembre concerti rock e rap avranno come scenario tre location: Capannelle, Circo Massimo e Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’evento, organizzato da The Base di Maximiliano Bucci e Sergio Giuliani, direttori artistici, con la consulenza di Armando Perticaroli, è giunto alla sua tredicesima edizione dopo la pausa di due anni per Covid. Tornano per la seconda volta gli Arctic Monkeys, insieme a loro altri nomi importanti come Imagine Dragons, Paul Weller, Maluma e italiani come Articolo 31, Lazza, Geolier, Coma_Cose. La novità di quest’anno sono le finali di Hit Week Talent, in cui si esibiranno 8 finalisti del contest Hit Week 2023, il più importante festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana. I due vincitori si esibiranno in apertura agli show di Miami e Los Angeles. Inoltre, per la prima volta all’interno del festival è stato inserito un concerto del Roma Pride, Rock Me Pride alimentato da Muccassassina e diretto artisticamente da Diego Longobardi, in cui canteranno sabato 10 giugno all’Ippodromo delle Capannelle 50 artisti, tra cui le madrine Paola & Chiara, Big Mama, Sem&Stènn, Vergo e le vincitrici della prima e seconda stagione di Drag Race Italia, Elecktra Bionic e La Diamond. In console dal Brasile ci saranno Tommy Love, Bradshaw, Jonathan Heitch, Dj Anto, Dominik, Tompi (Latte Fresco).

“Un progetto così importante ti dà la forza di essere determinato – afferma Sergio Giuliani – L’anima invisibile del festival è un progetto sociale di inclusione, in cui tutte le persone sono accolte. E’ un luogo dove non ci sono differenze, né identità di genere né di colore o di ceto. Tentiamo di proporre un festival aperto su qualsiasi tipo di mondo”. Il direttore artistico ha espresso il desiderio di voler creare una scuola di musica gratuita all’Ippodromo delle Capannelle per “poter ripagare la città del disagio creato con il pubblico” dei concerti. “Non è mai facile organizzare le cose e a volte è capace si faccia peggio – osserva l’assessore agli eventi Alessandro Onorato – Roma che ha nel suo Dna di essere la capitale dei grandi eventi, soltanto lo scorso anno dopo 11 anni si riprende questo ruolo. Secondo Assomusica, infatti, per la stagione concertistica Roma ha venduto più di 2 milioni di biglietti, 500mila in più di Milano”. Conferma questa tendenza anche Maximiliano Bucci, che fa sapere che Rock in Roma in fatto di numeri è “tra i primi cinque-sei festival in Europa”.

Ad accompagnare l’evento ci sarà Rai Radio 2, con loro dal 2017, con la trasmissione ‘Rock and Roll Circus’ condotta da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che intervisteranno in esclusiva i performer. Sui social potranno essere seguite interviste e curiosità del backstage. La radio sarà presente in postazione fissa all’Ippodromo delle Capannelle con un dj set nel preshow dei concerti. “Trovo sia un orgoglio per noi poter dare voce ad uno spirito della Città Eterna che non è solo quello dei monumenti ma quello rock – riferisce Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2 – Racconteremo i concerti in tutti i nostri programmi con la playlist settimanale dedicata”. Altro official media partner insieme alla radio è Rockol, testata rock italiana.

Gli artisti ospiti e gli eventi su Red Stage e Black Stage saranno: 8 giugno Lovegang126 (Ippodromo delle Capannelle), 10 giugno Rock Me Pride (Ippodromo delle Capannelle), 18 giugno Geolier (Ippodromo delle Capannelle), 20 giugno Bresh (Ippodromo delle Capannelle), 23 giugno Rancore (Ippodromo delle Capannelle), 24 giugno Teenage Dream Summer Camp (Ippodromo delle Capannelle), 25 giugno Naska (Ippodromo delle Capannelle), 27 giugno Coma_Cose (Ippodromo delle Capannelle), 28 giugno Nu Genea (Ippodromo delle Capannelle), 1 luglio Paky e Villabanks con special guest Shari (Ippodromo delle Capannelle), 3 luglio Lazza (Ippodromo delle Capannelle), 5 luglio Capo Plaza (Ippodromo delle Capannelle), 6 luglio Mezzosangue (Ippodromo delle Capannelle), 9 luglio Coez (Ippodromo delle Capannelle), 12 luglio Maluma (Ippodromo delle Capannelle), 13 luglio Salmo (Ippodromo delle Capannelle), 16 luglio Arctic Monkeys con special guest The Hives e Willie J Healey (Ippodromo delle Capannelle, già sold out), 17 luglio Manuel Agnelli (Ippodromo delle Capannelle), 19 luglio Articolo 31 con in apertura WLady, ospiti speciali Tiger Fregna (Ippodromo delle Capannelle), 21 luglio Carcass e Candlemass (Nightfall Special Show) e ospiti (Ippodromo delle Capannelle), 22 luglio Rosa Chemical (Ippodromo delle Capannelle), 26 luglio Sfera Ebbasta e Shiva (Ippodromo delle Capannelle), 28 luglio Ozuna (Ippodromo delle Capannelle). Il 5 agosto si esibiranno gli Imagine Dragons al Circo Massimo in uno special evento estivo (sold out). Concluderà la rassegna rock Paul Weller il 22 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Ci saranno treni di Trenitalia appositi per la manifestazione e i bus-navetta di Eventi in Bus, per collegare il centro alla periferia di Roma in cui si trova l’Ippodromo. Nei luoghi dei concerti saranno posizionate delle isole ecologiche per la raccolta differenziata.