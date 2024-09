ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB – Sistema di Raffreddamento AQP per CPU Compatibile con Intel e AMD

133,99€ - 88,54€

Descrizione prodotto

Ventola 60 mm blocco CPU Raffreddamento attivo nell’area del socket

Permette un carico costantemente più elevato e una maggiore durata dei convertitori di tensione.

Sostituisce Standard ILM Pressione di contatto uniforme per LGA1851|1700

Minimo stress meccanico sulla CPU e sulla scheda madre e migliore efficienza di raffreddamento.

Piastra offset di 5 mm Centraggio sul CPU hotspot

Temperature migliori sui chip multi-die AMD grazie al montaggio offset verticale.

23% di alette più grandi Più superficie – più potenza

Temperature più basse grazie all’ottimizzazione della struttura interna del radiatore da 38 mm.

Due modalità di controllo Controllo completo o controllo semplice

Controllo di pompa/ventilatore VRM/ventilatore del radiatore o di tutti tramite unico collegamento

1 Ventola VRM

2 Intel Contact Frame

3 Montaggio offset AMD

4 Radiatore ottimizzato

5 Opzioni di connessione

Dati tecnici

Compatibilità Socket Intel: LGA1851 | LGA1700; Socket AMD: AM5, AM4; Promessa: 6 anni; Temperatura ambiente di funzionamento: 0-40 °C Pompa/piastra fredda Ventola VRM: 400-2500 rpm (controllata PWM); Pompa: 800-2800 rpm (controllata PWM); Piastra fredda: Rame, Micro-Skived-Fins; Pasta termica: MX-6 (0,8 g) Ventola Ventola: 3x ARCTIC P12 PWM A-RGB ; Velocità della ventola: 200-2000 rpm controllata PWM (0 rpm sotto 5% PWM); Cuscinetto della ventola: Cuscinetto idrodinamico ; Corrente: 0,11 A | 12 V DC; Flusso d’aria: 48,82 cfm | 82,91 m³/h; Pressione statica: 1,85 mmH₂O; Connettore: Presa a 4-Pin Specifiche A-RGB LEDs: 12x A-RGB LEDs; Corrente | Tensione: 0,4 A | 5 V DC; Lunghezza del cavo: 40 mm + 80 mm cavo sdoppiatore; Connessione: 3-Pin-A-RGB + Connessione 3-Pin Dimensioni e peso Radiatore: 398 x 120 x 38 mm; Diametro del tubo: Esterno: 12,4 mm | Interno: 6,0 mm; Lunghezza tubo: 450 mm; Peso: 1870 g (ventola, radiatore, pompa, tubi) Condizionatamente compatibile* “ASRock: B650E PG-ITX WiFi, Z790 Taichi Lite ASUS ROG: Z790 Taichi Lite, Crosshair X670E Extreme, Maximus Z690 Apex, Maximus Z690 Extreme, Maximus Z790 Apex (Encore), Maximus Z790 Extreme, Maximus Z790 Formula, Strix B650E-I Gaming WIFI, Strix X570-I Gaming, Strix X670E-E Gaming WIFI, Strix X670E-I Gaming WIFI GIGABYTE: B650E AORUS Master, X670 AORUS Pro AX, X670E AORUS Xtreme, Z690 AORUS Master/Ultra/Xtreme, Z690I AORUS Ultra DDR4, Z790 Aero G, Z790 AORUS Master, Z790 AORUS Xtreme (X)” Incompatibile “ASRock: A320TM-ITX, X300TM-ITX, X570 AQUA, X570 Phantom Gaming-ITX/TB3, X570D4I-2T, Z690 AQUA, Z690 AQUA OC ASUS: Prime A320M-E, Prime B350M-E, Prime B450M-K, ROG Maximus Z690 extreme Glacial, ROG Maximus Z690 Formula, ROG Strix Z690-I Gaming WIFI, ROG Strix Z790-I Gaming WIFI GIGABYTE: B650I AORUS Ultra MSI: MPG X570S Carbon EK X, MPG Z690 Carbon EK X” **Nota **L’altezza del dissipatore M.2_1 preinstallato si sovrappone alla pompa del Liquid Freezer III. ARCTIC fornisce un dissipatore M.2 adatto. Per ottenere una sostituzione , contattare l’assistenza ARCTIC. Si prega di allegare alla richiesta la fattura della scheda madre come prova.

Liquid Freezer III Variazioni

Intel Socket

LGA1851 | LGA1700

LGA1851 | LGA1700

LGA1851 | LGA1700

LGA1851 | LGA1700

LGA1851 | LGA1700

LGA1851 | LGA1700

LGA1851 | LGA1700

AMD Socket

AM5, AM4

AM5, AM4

AM5, AM4

AM5, AM4

AM5, AM4

AM5, AM4

AM5, AM4

Ventola

2x ARCTIC P12 PWM

2x ARCTIC P12 PWM A-RGB

2x ARCTIC P12 PWM A-RGB

3x ARCTIC P12 PWM

3x P12 PWM A-RGB

3x P12 PWM A-RGB

3x P14 PWM A-RGB

Velocità della ventola

200–1800 rpm

200–2000 rpm

200–2000 rpm

200–1800 rpm

200–2000 rpm

200–2000 rpm

200–1900 rpm

Cuscinetto

Cuscinetto idrodinamico

Cuscinetto idrodinamico

Cuscinetto idrodinamico

Cuscinetto idrodinamico

Cuscinetto idrodinamico

Cuscinetto idrodinamico

Cuscinetto idrodinamico

Connettore RGB

/

3-Pin A-RGB-Connector

3-Pin A-RGB-Connector

/

3-Pin A-RGB-Connector

3-Pin A-RGB-Connector

3-Pin A-RGB-Connector

Corrente/tensione RGB

/

12x A-RGB LED: 0,4 A | 5 V DC

12x A-RGB LED: 0,4 A | 5 V DC

—

12x A-RGB LED: 0,4 A | 5 V DC

12x A-RGB LED: 0,4 A | 5 V DC

12x A-RGB LED: 0,4 A | 5 V DC

Dimensioni Radiatore

277 x 120 x 38 mm

277 x 120 x 38 mm

277 x 120 x 38 mm

398 x 120 x 38 mm

398 x 120 x 38 mm

398 x 120 x 38 mm

458 x 138 x 38 mm

Peso

1460 g

1490 g

1490 g

1840 g

1870 g

1877 g

2325 g

Lunghezza del Tubo

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

