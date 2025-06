Arcobaleno d’Estate: il Festival del Gusto ad Arezzo

Arriva l’estate ad Arezzo con l’Arcobaleno d’Estate, in programma il 24 giugno, subito dopo la disfida a Buratto. Questa manifestazione, promossa da Regione Toscana, Confcommercio e il quotidiano La Nazione, supportata da Toscana Promozione Turistica e altre istituzioni, si sposterà dal tradizionale palcoscenico della Fortezza Medicea al Prato.

Quest’edizione porta con sé novità, con oltre venti ristoratori, pasticcerie, enoteche e barman pronti a deliziare i visitatori con una vasta gamma di eccellenze gastronomiche aretine. Il programma prevede un pomeriggio di emozioni che si prolungherà fino al tramonto, con aperitivi, degustazioni e spettacoli. La prenotazione è obbligatoria.

I piatti in offerta includono tartare battuta al coltello e carpaccio di maremmana, tra le tante specialità che i migliori ristoranti della città presenteranno ai partecipanti. Gianluca Rosai, vicedirettore di Confcommercio Arezzo, sottolinea l’importanza dell’evento che coinvolge l’intera filiera gastronomica locale.

L’Arcobaleno d’Estate rappresenta anche un viaggio attraverso le bellezze storico-artistiche della Toscana; Arezzo è l’ultima tappa di un tour che inizia il 20 giugno a Firenze.

In quest’occasione, il Prato sarà abbellito da gazebo bianchi, creando un’atmosfera unica in attesa di futuri eventi di Confcommercio, come la notte dello shopping il 5 luglio e la cena in bianco il 17.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lanazione.it