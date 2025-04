Architetture e Tecniche per il Machine Learning Distribuito: Un Approccio Innovativo

Architettura Master-Slave: In questo modello, un nodo centrale (master) coordina le operazioni di più nodi secondari (slave). Il nodo master riceve i dati, li suddivide in parti più piccole e li distribuisce ai nodi slave per l’elaborazione. Una volta completato il processo, i risultati vengono inviati al master per la combinazione finale. Questa architettura è comune in applicazioni come Hadoop e Spark.