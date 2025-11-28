10.3 C
Lavoro

Architetto Store Designer a Milano per progetti di design innovativi

Posizione lavorativa: Architetto – Store Designer (Sostituzione Maternità)

Azienda: OVS

Descrizione lavoro: – Store Designer (Sostituzione Maternità). Di cosa ti occuperai? Entra in OVS e contribuisci alla creazione… dei nostri store. Come Architetto – Store Designer supporterai il team su queste attività: – Coordinare, sviluppare e rinnovare…

Località: Veneto

Data pubblicazione: Sat, 27 Sep 2025 22:40:17 GMT


