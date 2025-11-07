Architetto/Ingegnere Edile a Napoli: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: Architetto/Ingegnere Edile-Architetto (NA)



Azienda: Mario Carillo | ingegnere edile-architetto



Descrizione lavoro:

Cerchiamo un professionista con forti competenze in progettazione architettonica e ingegneristica, in grado di gestire progetti dalla fase di concezione fino alla realizzazione finale. È fondamentale possedere un diploma adatto e una significativa esperienza nel settore, oltre alla padronanza dei principali software di design. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale, insieme a un pacchetto retributivo competitivo. Le candidature di chi ha esperienza nella gestione di team e nella collaborazione interdisciplinare sono particolarmente apprezzate.



Località: Terzigno, Napoli



Data pubblicazione: Tue, 23 Sep 2025 22:28:08 GMT

