Architetto/Ingegnere Edile a Napoli: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: Architetto/Ingegnere Edile-Architetto (NA)

Azienda: Mario Carillo | ingegnere edile-architetto

Descrizione lavoro:
Cerchiamo un professionista con forti competenze in progettazione architettonica e ingegneristica, in grado di gestire progetti dalla fase di concezione fino alla realizzazione finale. È fondamentale possedere un diploma adatto e una significativa esperienza nel settore, oltre alla padronanza dei principali software di design. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale, insieme a un pacchetto retributivo competitivo. Le candidature di chi ha esperienza nella gestione di team e nella collaborazione interdisciplinare sono particolarmente apprezzate.

Località: Terzigno, Napoli

Data pubblicazione: Tue, 23 Sep 2025 22:28:08 GMT

