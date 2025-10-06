Architetto/Ingegnere Edile a Napoli: Progetti Innovativi e Crescita Professionale

Titolo lavoro: Architetto/Ingegnere Edile-Architetto (NA)



Azienda: Mario Carillo | ingegnere edile-architetto



Descrizione lavoro:

Cerchiamo un professionista con esperienza nella progettazione architettonica e ingegneristica, capace di sviluppare progetti innovativi e sostenibili. I candidati ideali devono possedere una laurea in Architettura o Ingegneria Edile, con competenze in software di progettazione e un forte orientamento al lavoro di squadra. Tra le responsabilità principali ci sono la gestione di progetti, la coordinazione con le diverse parti interessate e l’assicurazione della conformità alle normative vigenti. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di sviluppo professionale e una retribuzione competitiva.



Località: Terzigno, Napoli



Data pubblicazione: Tue, 23 Sep 2025 22:28:08 GMT

