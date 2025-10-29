Architetto/Ingegnere Cercasi a Roma con Progetti Innovativi!

Titolo lavoro: Cercasi Architetto/Ingegnere



Azienda:



Descrizione lavoro:

Stiamo cercando un architetto o ingegnere neolaureato da integrare nel nostro Studio Tecnico situato in zona Bovisa. Le principali responsabilità includono la progettazione, la gestione di pratiche burocratiche e la partecipazione a progetti di costruzione. È richiesta una laurea in architettura o ingegneria, insieme a competenze in software di progettazione e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e la possibilità di partecipare a progetti innovativi.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:50:00 GMT

