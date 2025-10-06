14.7 C
Architetto HORECA e Residenziale a Roma: Progetti Innovativi e Creativi

Titolo lavoro: Architetto specializzato per progetti horeca/residenziale (RM)

Azienda: Architetto Francesco Zarbano

Descrizione lavoro:
Un noto studio di architettura cerca un architetto con almeno 5 anni di esperienza nel settore della ristorazione per collaborazioni a progetto. Il candidato ideale deve essere disponibile immediatamente e possedere competenze specifiche nel design retail. Le responsabilità includono la progettazione e la gestione di progetti nel settore, oltre alla collaborazione con un team multidisciplinare. L’offerta prevede un ambiente stimolante e la possibilità di contribuire a progetti innovativi.

Località: Roma

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 22:50:22 GMT

