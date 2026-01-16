11.1 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Lavoro

Architetto collaboratore professionale

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Architetto/a Collaboratore/trice Nocera Inferiore IN PRESENZA (SA)

Azienda: Lagan Costruzioni srl

Descrizione lavoro: Studio di Architettura cerca Architetto/a Collaboratore/trice – Opportunità di Crescita Professionale in SEDE Nocera…, siamo alla ricerca di un/una architetto/a motivato/a, anche alla prima esperienza, con passione per il progetto e desiderio

Località: Nocera Inferiore, Salerno


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Iran minaccia: ‘Colpiro gli Usa’
Articolo successivo
Caso Chiara Ferragni Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.