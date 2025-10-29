Architetto a Genova: Unisciti a un Team Innovativo

Titolo lavoro: offerta di lavoro per architetto (GE)



Azienda: architetto pietro marchio



Descrizione lavoro:

La posizione aperta richiede un architetto con esperienza nella progettazione e gestione di opere edili, capace di lavorare in team e di seguire l’intero ciclo di vita dei progetti. È fondamentale possedere competenze sia tecniche che creative, con una buona padronanza dei software di progettazione. Si offre un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e la possibilità di partecipare a progetti stimolanti e innovativi.



Località: Genova



Data pubblicazione: Fri, 26 Sep 2025 22:05:46 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!