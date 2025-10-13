19.7 C
Architetto/a a Milano: Progetti Innovativi e Creativi

Titolo lavoro: Architetto/a

Azienda: Architetto Marcato Federico

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un architetto con 2-3 anni di esperienza, pronto a unirsi al nostro team immediatamente. Le responsabilità includono la progettazione e la gestione di progetti architettonici, collaborando con altri professionisti del settore. È necessaria una buona conoscenza di software di progettazione, oltre a capacità di teamwork e comunicazione. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.

Località: Trebaseleghe, Padova

Data pubblicazione: Fri, 26 Sep 2025 22:25:55 GMT

