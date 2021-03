Il Consiglio di Stato-Quarta Sezione, in attesa dell’udienza di merito del 13 maggio prossimo, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal e Ilva in As contro la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Sono stati così congelati gli effetti della sentenza del Tar di Lecce che aveva imposto ai ricorrenti di dar seguito all’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di procedere entro 60 giorni dalla notifica, cioè entro il 14 aprile, alla fermata degli impianti.

Il sindaco

Tra i primi a commentare la decisione è stato proprio Melucci: “L’unica certezza è che noi fermeremo l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, con ogni mezzo possibile, ogni giorno sarà una pena per loro e per chi intenderà danneggiare ancora la vita dei tarantini e interferire con la svolta della città. Nessuna sorpresa, nessuna variazione sul percorso che abbiamo impostato con l’intera comunità. E quand’anche gli esiti dell’udienza di maggio del Consiglio di Stato dovessero prevaricare l’aspirazione di mezzo milione di cittadini e i diritti fondamentali sanciti dal Tar di Lecce, noi andremo avanti in ogni grado di giudizio, anche in sede europea”.

L’azienda

E ArcelorMittal Italia in una nota precisa di non avere, in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato, “l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto e degli impianti connessi. L’attività produttiva dello stabilimento – aggiunge l’azienda – può dunque proseguire regolarmente”.

L’ordinanza del sindaco Melucci, emessa il 27 febbraio del 2020, fu sospesa dal Tar il successivo 24 aprile dopo i ricorsi di ArcelorMittal e Ilva in Aamministrazione straordinaria, chiamate dal giudice amministrativo a consegnare entro il 7 ottobre dello scorso anno ulteriore documentazione. Ma gli elementi forniti non sono stati ritenuti sufficienti dal Tar Puglia a dimostrare che le criticità erano state rimosse.

Il provvedimento di Melucci imponeva ad ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria di individuare e risolvere entro 30 giorni le criticità delle emissioni e, in difetto di adempimento, di procedere entro i successivi 30 giorni alla fermata dell’area a caldo (altiforni, cokerie, agglomerazione e acciaierie, compresi eventuali impianti funzionalmente connessi). Il sindaco parlò di ripetuti fenomeni emissivi con rischi per la salute della popolazione, partendo dalla denuncia dei sindacati in merito allo sforamento di valori registrato in quattro giorni di agosto del 2019 (5, 17, 18 e 19) per le emissioni in atmosfera dal camino E312. ArcelorMittal ha sostenuto nel ricorso che le relazioni Ispra confermarono il rispetto delle prescrizioni Aia.

I sindacati

“E’ una buona notizia che dà serenità che deve permette di riprendere le attività tra le parti”. Così Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl. “Adesso da un lato l’azienda ArcelorMittal riprenda il confronto col sindacato, a partire dagli investimenti e da cosa si dovrà fare a partire dal 2021, ma dall’altro chiediamo al governo di proseguire nell’attuazione degli impegni presi da parte di Invitalia e di convocarci rapidamente”.

Sulla stessa linea Rocco Palombella segretario generale della Uil: “Prendiamo atto del provvedimento del Consiglio di Stato che chiarisce la situazione nell’immediato ma non è questa la soluzione del problema Ilva. Il pronunciamento del Consiglio di Stato da ora tempo al Governo di riprendere in mano l’intera questione. Ma il governo chiarisca cosa vuole fare per questa azienda. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, sono lì, e attendono una risposta che sta tardando da troppo tempo”.