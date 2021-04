ArcelorMittal è pronta a reintegrare Riccardo Cristello, il dipendente di Taranto di 45 anni licenziato per un post sul suo profilo Facebook in cui consigliava la visione della fiction ‘Svegliati amore mio’ con Sabrina Ferilli. Lo fa sapere attraverso una nota stampa. “L’azienda – è scritto – ribadisce la propria disponibilità ad un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento”.

Dopo giorni di chiusura anche nei confronti delle richieste di chiarimenti del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la multinazionale che gestisce l’acciaieria ex Ilva di Taranto apre alla possibilità di far rientrare in fabbrica l’impiegato 45enne licenziato.

Per l’azienda il messaggio condiviso da Cristello aveva contenuti denigratori, offensivi se non addirittura minacciosi nei propri confronti. Per questo aveva deciso di licenziare dopo 21 anni di lavoro Cristello, in un primo momento sospeso come un altro lavoratore, invece perdonato dopo aver chiesto scusa e pubblicato un post su Facebook col quale ha preso le distanze dal messaggio precedente condiviso (i due post erano distinti).

“L’azienda chiarisce – scrive Mittal – di non aver ricevuto alcuna richiesta di confronto da parte del dipendente, anzi ribadisce che le giustificazioni formulate per iscritto dallo stesso non fanno che confermare le motivazioni della sanzione disciplinare”. Di lì però l’apertura per una vicenda altrimenti destinata a finire nelle aule della sezione lavoro del tribunale di Taranto.

Il lavoratore attraverso il suo legale, messo a disposizione dal sindacato Usb, ha risposto che non può chiedere scusa per una cosa che non ha mai commesso ma che è pronto a sedersi a un tavolo e confrontarsi con l’azienda. “Non era mia intenzione offendere Mittal – aveva dichiarato i giorni scorsi – non ho commentato e mai citato l’azienda”.

Sabrina Ferilli, protagonista della fiction che parla del dramma di una madre che ha la figlia ammalata di leucemia a causa dell’inquinamento prodotto dalla fantomatica acciaieria Ghisal, si è offerta di pagare le spese legali e uno stipendio al lavoratore.

Nella miniserie non si fa riferimento alle vertenze di Taranto e nel post condiviso da Cristello, non scritto di suo pugno, non si cita mai Mittal (a differenza di quello condiviso dall’altro lavoratore poi perdonato), ma sono utilizzati termini “vergognoso” e “assassini” nei confronti di ipotetici poteri forti che non avrebbero avuto interesse affinché si prendesse visione della fiction (il messaggio era una sorta di catena social condivisa da centinaia di utenti).

Il lavoratore ha ringraziato Ferilli per il supporto ma ha spiegato che non ha bisogno di aiuti economici per il momento, nonostante sia padre di due figli, anche perché delle spese legali si è fatto carico il sindacato. L’Usb nel frattempo ha confermato lo sciopero per mercoledì 14 aprile con presidio davanti alla direzione della fabbrica, facendo sapere di essere pronto a revocarlo se Mittal dimostrerà di voler tornare sui suoi passi.

“C’è il tentativo di umiliazione dell’intera classe operaia da parte di Arcelor MIttal – spiega Francesco Rizzo, coordinatore provinciale Usb – il governo ha l’obbligo di intervenire”. Nei giorni scorsi il ministro Orlando aveva definito la vicenda “non chiusa” dopo aver chiesto nuovamente chiarimenti alla dirigenza che gestisce il siderurgico.