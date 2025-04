ARCADE FIRE: il nuovo album “Elefante Rosa” con il singolo “Anno del Serpente”

A tre anni da “WE”, gli Arcade Fire tornano con il singolo “Year of the Snake”, primo passo verso “Pink Elephant”, il loro settimo album in uscita il 9 maggio. Composto da dieci brani per un totale di 42 minuti, l’album è stato registrato negli studi di New Orleans, di proprietà di Win Butler e Régine Chassagne, e prodotto da Butler, Chassagne e Daniel Lanois. “Pink Elephant” alterna sonorità punk a momenti sinfonici, cercando un equilibrio tra caos e contemplazione.

Il titolo dell’album evoca l’esperimento psicologico dell’“elefante rosa”, dove il pensiero che si tenta di evitare diventa centrale, trasformandosi in una odissea sonora introspettiva. Ogni canzone offre nuove prospettive sulla fragilità umana e su ciò che sfugge a uno sguardo superficiale. In “Year of the Snake”, Régine suona il basso e Win la batteria, simboleggiando un rinnovamento, in accordo con il significato del serpente nel calendario lunare cinese, che rappresenta rinascita e trasformazione.

Il video del singolo, diretto da David Wilson, segue Win e Régine in un viaggio psichedelico attraverso gli Stati Uniti, culminando al Luck Ranch di Willie Nelson sotto una luna piena rossa. In aggiunta al singolo, la band ha lanciato l’app Circle of Trust, un nuovo spazio per i fan, con contenuti esclusivi e merchandise. La tracklist di “Pink Elephant” include brani evocativi come “Alien Nation” e “I Love Her Shadow”, promettendo una narrazione coesa ma libera di deviare. Gli Arcade Fire annunceranno anche showcase selezionati per suonare l’album prima della sua uscita ufficiale.