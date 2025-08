Arbovirosi in Emilia-Romagna: Trend positivo nel 2025

La sorveglianza delle malattie trasmesse da zanzare in Emilia-Romagna ha mostrato segnali incoraggianti quest’anno. I dati pubblicati dalla Regione, relativi al Piano di sorveglianza e controllo per il 2025, evidenziano una diminuzione dei casi rispetto agli anni passati.

Nel 2025, si sono registrati tre casi di Dengue e due di Chikungunya sul territorio, a fronte di dieci casi di Dengue e cinque di Chikungunya importati. Non sono stati segnalati casi di Zika. Per quanto riguarda il virus West Nile, è stato documentato un solo caso di encefalite, senza registrare casi di febbre o sintomi asintomatici, che sono stati individuati nei donatori di sangue. Da quando il virus è stato identificato nella regione nel 2008, non si sono verificati decessi legati a esso.

Anche se la diffusione di queste infezioni è al momento sotto controllo, la sorveglianza rimane attiva durante tutto l’anno e aumenta specialmente da maggio a ottobre, periodo in cui il monitoraggio dei casi sospetti è più intensivo. Le diagnosi sono gestite dal Laboratorio Regionale di Riferimento presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

Le donazioni di sangue continuano senza interruzioni, e tutti i campioni vengono testati per prevenire la trasmissione delle malattie attraverso il sangue. È stato implementato un protocollo specifico per contrastare la diffusione degli arbovirus. Inoltre, il piano prevede un sostegno economico ai Comuni per attuare misure preventive contro le zanzare.