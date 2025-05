Arbore, Sgarbi e l’Incontro con l’Amore Lesbico

Nella seconda puntata della nuova stagione di “Belve”, in onda su Rai 2, l’ex attrice hard Milly D’Abbraccio sarà ospite di Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Milly parlerà di carriera, amori e vita privata. Nata come Emilia Cucciniello, ha iniziato la sua carriera in tv nel 1979, passando poi al cinema pornografico nel 1989, un settore che ha abbandonato nel 2005 per dedicarsi alla musica come produttrice.

Milly ha condiviso la sua esperienza di scoprirsi attratta dalle donne, affrontando in modo diretto le sue relazioni, tra cui esperienze con personaggi noti come Beppe Grillo e Antonio Zequila. Ha rivelato di aver avuto relazioni difficili con le donne e ha descritto le sue esperienze amorose, citando anche nomi come Roberto Benigni, Francesco Nuti e Giorgio Faletti, raccontando aneddoti su ognuno di loro.

In particolare, ha parlato della sua storia con Antonio Zequila, iniziata nel 1990, di cui ricorda la bellezza e il corteggiamento intenso. Milly ha accennato anche alla sua recente decisione di farsi pagare per incontri sessuali, specificando che ha il pieno controllo sulle sue scelte. Nei suoi 60 anni di vita, ha rivelato di aver avuto relazioni significative con due donne per un lungo periodo.

La conversazione in studio si è distinta per la trasparenza e l’assenza di vergogna da parte dell’attrice, che ha affrontato temi significativamente personali e intimi, riflettendo sulla sua vita e le sue passioni.