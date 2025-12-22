15.4 C
Arbitrum: numeri in aumento nei protocolli DeFi

Da stranotizie
Arbitrum, la rete layer-2 di Ethereum, sta registrando numeri positivi a dicembre, nonostante le condizioni del mercato. La catena sta vivendo un dicembre produttivo, con un aumento degli indirizzi attivi unici del 16% e del numero di transazioni eseguite del 3%. Il Total Value Secured della chain è aumentato dell’8,9% a 17,45 miliardi di dollari, confermando il primato di Arbitrum tra tutti i rollup di Ethereum.

La campagna DRIP, introdotta recentemente, sta portando i suoi frutti, con un aumento della liquidità e della fidelizzazione degli utenti. La campagna prevede l’erogazione di 80 milioni di token ARB in 20 settimane, con un focus su una tipologia di interazione diversa ogni settimana. Attualmente, gli incentivi si concentrano sui protocolli di lending, con premi emessi giornalmente.

I protocolli più in crescita su Arbitrum sono Pendle, Uniswap, Pleasing Golden, Aave, Spiko Finance, Ostium, USDai, Spark, KernellDAO e Renzo Protocol. Il TVL di Arbitrum è in leggero rialzo da inizio mese, ma mantiene ancora un andamento ribassista rispetto al top di ottobre.

Il token ARB si sta muovendo con un ribasso del 9,7% nel mese di dicembre, nonostante l’attività on-chain frenetica. Il volume di trading della moneta su CEX e DEX è in drastica diminuzione da agosto. Il progetto rimane comunque con buoni fondamentali e potrebbe essere tra i più papabili di un “revenge rally” nel caso di un miglioramento del contesto macro delle altcoin.

