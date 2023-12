Arbitro picchiato in campo, Turchia sospende campionato – Video

Il massimo campionato di calcio in Turchia è stato sospeso a tempo indeterminato dopo che un arbitro è stato colpito con un pugno dal presidente di un club al termine di una partita di Super Lig di lunedì. Halil Umut Meler è stato avvicinato in campo e colpito dal presidente dell’Mke Ankaragucu Faruk Koca, scatenando il caos mentre giocatori e dirigenti si univano alla mischia o cercavano di sedare la rissa. Meler aveva espulso un giocatore per squadra, poi aveva concesso il pareggio al Rizespor avversario al settimo minuto di recupero, costringendo l’avversario all’1-1. L Federcalcio turca (Tff) ha rapidamente annunciato la sospensione.

All football leagues in Turkey have been suspended because of thispic.twitter.com/AZBAtANbzg

— (@MrBoadu) December 12, 2023