Arbitro aggredito in Sicilia? Cambiamo il codice penale

L’ordinamento sportivo italiano sta incontrando difficoltà nel tutelare gli arbitri. Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha proposto di modificare l’articolo 340 del codice penale per includere gli arbitri tra gli operatori di sicurezza, con pene da due a cinque anni per chi li aggredisce. Questa dichiarazione è avvenuta durante una trasmissione su Rai 2, in seguito a un’aggressione a un giovane arbitro a Riposto, in Sicilia, durante una partita giovanile. L’arbitro è stato colpito da calci e pugni da tesserati e da persone sugli spalti, richiedendo l’intervento dei carabinieri.

Zappi ha sottolineato l’importanza dell’arbitro come figura di legalità nel calcio, definendolo un “magistrato dello sport”. Paolo Casarin, ex arbitro, ha espresso la necessità di punizioni esemplari per i genitori e dirigenti coinvolti in tali aggressioni, appellandosi a una maggiore severità verso chi contribuisce a simili episodi. Ha descritto l’ambiente del calcio giovanile come problematico, dove i genitori spingono per comportamenti inappropriati, e ha avvertito che le aggressioni agli arbitri sono inaccettabili.

Claudio Gavillucci ha aggiunto che gli arbitri devono essere considerati come autorità da proteggere e ha proposto misure preventive, come l’installazione di telecamere nei campi da gioco per garantire il rispetto delle regole. Ha sottolineato la necessità di affrontare le cause alla radice dei comportamenti violenti, affermando che l’aggressione a un arbitro giovanile riflette un contesto sociale problematico. La questione della sicurezza degli arbitri nel calcio richiede un intervento deciso e un cambio di mentalità nella società.