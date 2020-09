In B torna un’assistente donna

Francesco Fourneau della sezione di Roma e Juan Luca Sacchi di Macerata sono i due nuovi arbitri promossi in Serie A. Dismesso, invece, Gianluca Rocchi per limiti di età. E’ quanto annunciato dall’Aia dopo la riunione del Comitato nazionale sulla formazione dei ruoli arbitrali nazionali Can A, Can B e Can C per la stagione sportiva 2020/2021.

In tutto saranno a disposizione del designatore Nicola Rizzoli 22 fischietti, oltre a quattro effettivi Var Pro (Banti, Di Paolo, Mazzoleni e Nasca). Designatore per la serie B resta Emidio Morganti. Tra gli assistenti arbitrali, promossi dalla B alla A Salvatore Affatato, Pasquale Capaldo, Vito Mastrodonato, Oreste Muto e Niccolò Pagliardini. Dismessi Lorenzo Gori e Antonio Santoro per valutazioni tecniche e Lorenzo Manganelli e Giorgio Schenone per limiti di età. A seguito dell’unificazione di Can A e B ufficializzata ieri da Aia e Figc, anche gli arbitri di Serie B da questa stagione potranno arbitrare in Serie A. Oltre all’organico di Can B, anche i seguenti fischietti promossi dalla Can C: Matteo Gariglio di Pineorolo, Matteo Marchetti di Ostia, Francesco Meraviglia di Pistoia, Daniele Paterna di Teramo, Alberto Santoro di Messina. Dismessi per valutazioni tecniche Niccolò Baroni e Daniele Minelli. Sono sette invece gli assistenti promossi in Can B, tra cui una donna, Francesca Di Monte, una novità dopo diversi anni dall’ultima presenza femminile tra i due massimi campionati di calcio.