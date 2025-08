Arbitri italiani in campo: le sfide di Champions e Conference

In questa settimana, gli arbitri italiani sono stati protagonisti di alcune importanti gare internazionali, con match validi per le qualificazioni a Champions League e Conference League. Diverse squadre europee hanno cercato di ottenere un posto nelle fasi avanzate dei tornei.

Il 30 luglio 2025, si sono disputate due partite di qualificazione alla UEFA Champions League. Nella prima, il Qarabag FK, proveniente dall’Azerbaigian, ha affrontato lo Shelbourne FC dall’Irlanda. L’arbitro designato per questa sfida è stato Colombo, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Cecconi, mentre Bonacina ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale. La tecnologia VAR è stata gestita da Doveri, con Paterna come assistente VAR.

Nella seconda partita dello stesso giorno, il Panathinaikos FC della Grecia ha incontrato i Rangers FC della Scozia. Qui, l’arbitro Sozza ha diretto il gioco con l’assistenza di Meli e Rossi M. Ayroldi ha svolto il compito di quarto ufficiale, e Marini è stato il VAR, coadiuvato da Abisso.

Il 31 luglio 2025, è stata la volta delle qualificazioni per la UEFA Conference League. L’AC Sparta Praha della Repubblica Ceca ha sfidato il FC Aktobe del Kazakistan, con Chiffi come arbitro principale. Per assisterlo, i collaboratori erano Peretti e Rossi C. Il quarto ufficiale era Perenzoni.

Nella stessa giornata, l’HNK Hajduk Split della Croazia ha giocato contro il PFC Zire dell’Azerbaigian, con Pairetto come arbitro e assistenti Perrotti e Bahri. Tremolada ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale in questa partita.