Arbitri in campo: comunicazioni Var in tempo reale nella A

La stagione calcistica 2023-2024 si appresta a presentare una significativa innovazione nel sistema arbitrale italiano. Durante una recente conferenza, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, insieme ad Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), ha annunciato che gli arbitri potranno comunicare direttamente le loro decisioni in campo, dopo le revisioni al VAR.

Questa novità mira a migliorare la trasparenza e la comprensione delle decisioni arbitrali sia per il pubblico presente allo stadio che per gli spettatori in TV. Rocchi ha sottolineato l’importanza di questo passo, affermando che le spiegazioni verranno fornite in tempo reale e che gli arbitri saranno incoraggiati a sviluppare un linguaggio uniforme per garantire chiarezza. Non saranno imposti limiti rigidi riguardo al tempo delle comunicazioni, poiché si vuole rispettare lo stile personale di ogni arbitro.

In merito alla comunicazione post-partita, Rocchi ha escluso la possibilità di conferenze stampa da parte degli arbitri, ritenendo che le emozioni appena dopo la partita possano influenzare la lucidità delle risposte. Inoltre, ha riconosciuto che, nel passato, la mancanza di comunicazione aveva creato confusione tra i tifosi, e si è impegnato a rendere il processo più trasparente nel corso della nuova stagione.

Con l’inserimento del VAR nella stagione 2017-2018, gli arbitri hanno affrontato sfide legate a decisioni controversie. La nuova iniziativa prevede che i direttori di gara parlino in campo, aprendo un dialogo diretto con i tifosi, mentre si continuerà a riflettere su modalità di comunicazione più efficaci.