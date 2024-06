Aras Senol vince la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Nonostante i problemi con la lingua, Aras Senol a L’Isola dei Famosi ha saputo farsi amare e infatti ha superato tutti i televoti. L’attore di Terra Amara in finale ha battuto Edoardo Franco, Alvina, Samuel Peron e Edoardo Stoppa. Un televoto dopo l’altro Aras Senol ha conquistato la vittoria della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Sono pronto e non mi spaventa questa sfida. Le prove complicate non sono mancate nella mia vita. – ha raccontato a Nuovo Tv – Quando avevo tredici anni ho subito un delicato intervento chirurgico al ginocchio e non ho potuto camminare per un anno e mezzo. Poi ci sono state altre cose che ho dovuto affrontare.Non è stato facile lasciarmi alle spalle quel momento, come del resto è accaduto quando, nella stessa settimana, sono venuti a mancare il mio cane e la mia amata nonna. Solo il tempo è in grado di curare le ferite più profonde.

Il pubblico a casa sa tutto di Cetin, ma non conosce niente il vero me, chi è dietro al personaggio. Per me è una grande opportunità mostrarmi non come attore, ma come persona. Di simile c’è che siamo due uomini affidabili. Per questa avventura a L’Isola dei Famosi porto un braccialetto che mi ha regalato la mia fidanzata Eylul. Lei mi ha conquistato con la sua dolcezza. Amiamo divertirci, ridere e viaggiare insieme. La vita di coppia è sempre bellissima, qualsiasi cosa facciamo.

Sono felice che questo programma sarà sul mare, visto che vado sempre lì per rilassarmi. Di solito metto la mia musica preferita, sorseggio un buon caffè e mi perdo a osservare il tramonto. Per me non c’è davvero nulla di meglio per rilassarmi completamente”.