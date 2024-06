Aras Senol svela quanti kg ha perso a L’Isola dei Famosi

La 18esima edizione de L’Isola dei Famosi è finita da un paio di giorni e i naufraghi sono tutti tornati alle loro rispettive vite. Il vincitore Aras Senol oggi ha pubblicato su Instagram un lunghissimo post di ringraziamento dove ha pure svelato quanti kg ha perso.

“Grandissima esperienza” – ha scritto Aras Senol via Instagram – “Ho lavorato duro per due mesi. Ho migliorato il mio italiano. Ho perso 17 chili. Ho pescato molto (chiedo scusa a tutti i pesci). Adesso è ora di tornare a casa. Torno a casa come un campione. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportarlo. Grazie per tutti i commenti e grazie al pubblico italiano che mi ha accettato come un figlio e un fratello”.

Aras ha poi ringraziato i suoi due migliori amici conosciuti in Honduras, Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco. “Un ringraziamento speciale va ai miei due fratelli Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco senza di loro sarebbe stata troppo difficile per me. Adesso quando tornerò nella mia seconda casa, l’Italia, non sarò solo, avrò un sacco di amici“. Ha poi citato l’associazione dedicata a Giulia Cecchettin a cui l’attore ha devoluto la metà del montepremi vinto. “E alla fine contribuisco alla memoria di Giulia Cecchettin: fermiamo tutte le violenze. Non dimentichiamo mai, non perdiamo la memoria“.

Qualche giorno fa, in una lunga intervista rilasciata al portale Leggo, Aras ha rivelato che non rifarebbe l’esperienza de L’Isola dei Famosi. “Se ci tornerei? Penso di no. Perché è davvero difficile e molto dura e faticosa. Ma non so, forse tra dieci anni. Potrebbe essere. Il ricordo più bello? Direi quando abbiamo vinto una sfida e abbiamo mangiato tutti insieme intorno ad un grande tavolo. Il ricordo più brutto invece è stato l’incidente di Khady.”