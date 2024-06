Aras o Edoardo, chi lascia L’Isola dei Famosi: risultati dei sondaggi

Ci siamo, a due mesi dall’inizio stasera andrà in onda su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi. L’ultima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria si aprirà con la prima eliminazione, scopriremo quindi chi dovrà abbandonare il gioco tra Aras Senol ed Edoardo Franco. I due amici sono finiti insieme al telvoto proprio perché l’attore turco ha nominato lo chef, sorprendendo sia la conduttrice che Sonia Bruganelli: “Non me l’aspettavo, questo per me è un autogol. Con questo gesto per me si è giocato la finale, perché è un passo falso“.

Ieri Senol ha confessato all’amico di averlo votato, ma Edoardo sembra averla presa bene: “Lui che mi nomina, sì me l’ha detto, ma che vi devo dire. Io non l’ho nominato e lui sì. Deciderà il pubblico chi vuole salvare tra noi due. Se lui avesse nominato Edoardo Stoppa forse finiva solo Alvina in nomination, non sarei andato anche io con lei ella pari, che poi Artur ha salvato lei e non me. Adesso non sarei in queste condizioni in nomination con un amico. Però va bene uguale, ormai è andata così e non si può cambiare quello che è successo“.

Aras Senol o Edoardo franco: chi abbandonerà L’Isola dei Famosi.

Nonostante l’autorete, sembra proprio che Aras si salverà e proseguirà la sua corsa verso la possibile vittoria (qui per scoprire chi vincerà secondo gli scommettitori). Mai come questa volta i sondaggi sui forum, nei siti e sulle pagine social dedicate a L’Isola dei Famosi sono chiari. Senol è il preferito dagli utenti del web, ma anche con percentuali altissime. Ad abbandonare Cayo Cochinos quindi dovrebbe essere Edoardo Franco, salvo colpi di scena dell’ultim’ora.

Secondo voi chi sarà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi?