Aramix gruppo Datrix, accordo con Samsung Italia per progetto di news monitoring

– Aramix, business unit di artificial intelligence applicata ai processi industriali e gestionali del gruppo Datrix, ha realizzato un progetto AI-based di valutazione del rischio di controparte distributiva per Samsung Italia. In particolare, si tratta di un progetto di news monitoring e sentiment analysis basato su modelli di AI-empowered scoring.

Grazie a un framework di Natural Language Processing per l’analisi di dati alternativi che lavora attraverso un algoritmo proprietario, è stato possibile: elaborare elevati volumi di informazioni relative ai diversi punti vendita e alle ragioni sociali cui fanno capo, in particolare news online, social e recensioni di clienti; identificare segnali di rischio su base giornaliera; classificare le news e calcolare uno score per indicare il grado di criticità di ciascuna; classificare le recensioni e calcolare il grado di criticità per ciascun punto vendita.

“Svolgere questo tipo di attività è oggi un tema ancor più delicato, che va gestito con il massimo rispetto per la privacy e i dati degli utenti, cercando compatibilità tra progresso tecnologico e normativa applicabile – commenta Andrea Ronchi, Principal di Aramix – Come Aramix oggi siamo in grado di fornire governance dei dati e gestione dei progetti in maniera del tutto compliant con le più stringenti previsioni di legge di riferimento”.

Foto: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash