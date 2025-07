Arabax Music Festival 2025: la musica scatenata in Sardegna

L’Arabax Music Festival si prepara a infiammare la Sardegna nell’agosto del 2025, promettendo quattro serate indimenticabili nel suggestivo scenario degli Scogli Rossi di Arbatax. L’evento, in programma per i giorni 2, 3, 8 e 9 agosto, accoglierà un’imponente struttura a forma di fenice, alta 20 metri e larga 60, che ospiterà una line-up di artisti di fama internazionale.

Ad aprire il festival il 2 agosto saranno i Planet Funk, pionieri della musica elettronica, affiancati da Sick Luke, una delle figure più influenti della nuova scena urban italiana, e dal giovane talento Raul, noto per la sua fusione di house, techno e ritmi latini. Il 3 agosto, sarà la volta del leggendario Gigi D’Agostino, che delizierà il pubblico con i suoi successi senza tempo e sarà preceduto da Cristian Marchi, maestro della scena dance europea.

L’8 agosto, DJ Snake, celebre per il suo mix di generi come EDM, hip hop e trap, salirà sul palco. Con una carriera costellata di hit mondiali e collaborazioni con nomi illustri, sarà supportato dai The Cube Guys. Infine, il 9 agosto chiuderà l’evento Axwell, cofondatore degli Swedish House Mafia, atteso con un live ad alto impatto visivo e sonoro, interpretando i suoi brani iconici.

Con oltre 80.000 partecipanti nelle precedenti edizioni, l’Arabax Music Festival si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate italiana, elevando ulteriormente le aspettative con una proposta musicale di altissimo livello e una scenografia unica immersa nella bellezza naturale della Sardegna.