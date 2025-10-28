Aquilotte in testa: vittoria decisiva contro l’Ambra Cavallini

Domenica, al Palazzetto “Cecchini”, la squadra delle Aquilotte ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, mantenendosi sola al primo posto della classifica del proprio girone. Hanno superato l’Ambra Cavallini con un punteggio di 3 a 0.

La partita è stata molto intensa e caratterizzata da una grande grinta e una buona tecnica di gioco. I dettagli sono stati fondamentali per assicurare il successo delle Aquilotte, che hanno dimostrato di sapersi adattare perfettamente alla sfida proposta da un avversario ben organizzato, che condivideva il primato della classifica con le Elbane.