Aquasan 3 Cartucce Filtro Ricambio Aquacompact, Aquagaia Acqua Limpida e Pulita Filtro Rubinetto, Filtraggio Acqua Cartuccia Depuratore Microfiltrazione Acqua Potabile Sistema Filtrante Multi Stadio

💙Da oltre 40 anni AQUASAN ha aiutato i suoi Clienti a risolvere problemi di filtrazione dell’acqua potabile al punto d’uso con prodotti semplici, affidabili e facili da installare.

💙Le nostre Cartucce filtranti hanno un sistema antibatterico brevettato contro la proliferazione batterica dell’acqua, che, con carboni vegetali attivi, arrivando a trattenere materiale in sospensione di dimensione maggiore di 5-10 μm, come sabbia, ruggine, alghe e sedimenti metallici.

L’impiego dell’argento come agente purificante è riconosciuto da circa seimila anni, da quando gli Egizi lo utilizzavano per purificare l’acqua che dovevano conservare per lunghi periodi di tempo.

🌍Studi moderni hanno confermato che l’argento ha la proprietà di

interrompere la capacità delle cellule

batteriche

di formare i legami che sono essenziali alla loro sopravvivenza.

💙Tutte le cartucce

MULTIFILTER AQUASAN

sono dotate di un

anello argentato 999 al loro interno

, a contatto con i carboni attivi, e di un

disco argentato 999 esterno.

I nostri prodotti sono costruiti secondo norme internazionali e sono conformi alle normative del Ministero della Sanità DM 25 del febbraio 2012 che definisce le disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

Inoltre, nel Decreto Legislativo n. 31 del 7/2/2001 all’Art. 4, si dichiara che “le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi e parassiti , nè altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”.

