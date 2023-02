aqua-textil Föhr Accappatoio con Cappuccio A Tinta Unita Lungo Tasche Applicate Cuciture Decorative Donna Uomo Unisex Puro Cotone XS-XXXL

Descrizione prodotto

I nostri accappatoi

Il nostro assortimento comprende accappatoi in diversi modelli e realizzati in diversi materiali per uomo e donna e giovani adulti/giovani.

Da noi troverete accappatoi con collo sciallato, con cappuccio, con o senza chiusura lampo, con o senza tasche e con o senza cintura. Con cordoncino e stopper in spugna di cotone, poliestere micro flanella, pile sherpa o microfibra coral fleece in molti colori moderni.

Le nostre diverse serie:

Malibu, Wellsoft, Ohio, Rügen, Texas, Samos, Föhr, Nevada, Sylt, Amrum, Arizona, Famous, Montana, Miami, Borkum, Oregon, Korfu, Fehmarn, Florida, Kos, Vital

Il vostro pratico compagno in viaggio, durante brevi vacanze al benessere, nella sauna o a casa dopo il bagno o la doccia o per ore rilassanti in bagno

Poliestere pile Sherpa

Si asciuga molto rapidamente, è antipiega, è morbido e caldo e molto piacevole da indossare.

spugna di cotone

Grazie al tessuto in spugna di cotone, all’elevata capacità di assorbimento e al caldo comfort

Microfibra pile Coral

Il tessuto morbido avvolge delicatamente la pelle, ti mantiene caldo e confortevole.

Microflanella di poliestere

Gli accappatoi in microfibra si asciugano rapidamente, mantengono il calore e hanno un peso molto leggero.

Di facile manutenzione

I nostri accappatoi da sauna sono particolarmente facili da pulire. Possono essere lavati fino a 40 gradi Celsius e sono adatti anche all’asciugatrice.

Riceverete quindi un prodotto di alta qualità che non richiede molta cura e dispendio di tempo. Se si seguono le istruzioni di lavaggio e lavaggio, si potrà godere a lungo dei nostri cappotti.

Vestibilità perfetta

Una buona vestibilità è uno dei criteri più importanti quando si acquista un accappatoio. Pertanto è molto importante confrontare le dimensioni del prodotto nella nostra tabella delle taglie e rispettarle prima dell’acquisto.

Materiale:

100% poliestere, pile Coral in microfibra 100% poliestere, pile Sherpa 100% spugna di cotone 100% cotone

Disponibile nelle misure:

XS – XXXL XS – XXXL XS – XXXL XS – XXXL

Comodo da indossare

✓

✓

✓

✓

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 41 x 30.8 x 8.8 cm; 1.3 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 26 ottobre 2017

Produttore ‏ : ‎ aqua-textil

ASIN ‏ : ‎ B076HTJCMF

Riferimento produttore ‏ : ‎ 1000719

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Il cappotto a manica lunga con cappuccio, kilt con 2 tasche e cintura, convince per la sua vestibilità confortevole senza tempo

100% Cotone

Chiusura: Annodata

Lavabile fino a 60 °C, adatto all’asciugatrice

Stile scollo: Con cappuccio

Moderno, bicolore, ideale per un look partner.

47,70€