Aqua Optima Oria Caraffa Filtrante per Acqua, capacità 2,8 litri, con 1 cartuccia filtrante Evolve+ da 30 giorni, caraffa sottile adatta al frigorifero, filtrazione in 5 fasi per acqua potabile pulita

Descrizione Prodotto

Una cartuccia per la filtrazione dell’acqua ovale multi adattabile – Aqua Optima Evolve+ è compatibile con tutte le caraffe Aqua Optima, Brita e Brita Maxtra+, Tesco, Wilko e qualunque caraffa ovale per filtrazione a inserimento. Grazie alla sua tecnologia di filtrazione brevettata in 5 fasi, Aqua Optima filtra efficientemente l’acqua per ridurne le impurità, come cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti. Riduce inoltre le microplastiche contenute nell’acqua del rubinetto producendo un’acqua più pura, più pulita e dal sapore migliore, grazie alla cartuccia filtrante Aqua Optima Evolve+ a lunga durata, in grado di durare fino a 30 giorni. Sostituendo fino a 100 bottiglie in plastica da 1 litro, Evolve+ è un modo veramente economico per influire positivamente sull’ambiente.

Facilmente riempibile

Adatta al frigorifero

Senza BPA

I vantaggi delle caraffe e dei filtri Aqua Optima

I vantaggi dell’acqua filtrata

Rimuove le impurità

Bevande dal gusto migliore

Miglior sapore – Riduce cloro e calcare fino all’80%

Meno consumo di plastica

Minore consumo di plastica (1 filtro sostituisce 100 bottiglie di acqua in plastica)

Durata estesa degli elettrodomestici

Gli elettrodomestici durano di più – Le cartucce filtranti Aqua Optima Evolve+ riducono il calcare e quindi ne limitano l’accumulo negli elettrodomestici

Colore

Bianco Bianco Bianco Bianco Blu Bianco

Capacità totale

2.5L 2.5L 2.8L 2.8L 2.8L 2.8L

Capacità per acqua filtrata

1.2L 1.2L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L

Capacità in mesi4

fino a 6 mesi fino a 1 mesi fino a 3 mesi fino a 1 mesi fino a 1 mesi fino a 10 mesi

Caratteristica del coperchio

Apribile a scatto, facilmente riempibile Apribile a scatto, facilmente riempibile Facile versamento Facile versamento Facile versamento Facile versamento

Base antiscivolo

No No Sì, piedini compresi Sì, piedini compresi Sì, piedini compresi Sì, piedini compresi

Lavabile in lavastoviglie se la caraffa non è provvista di piedini antiscivolo

✓

✓

✓

✓

✓

COPERCHIO DI RIEMPIMENTO FACILE: per facilità d’uso, le caraffe filtranti per l’acqua Oria hanno un facile riempimento attraverso il coperchio, quindi non è necessario rimuovere il coperchio per riempire. Tutte le caraffe Aqua Optima sono dotate di tecnologia di filtrazione a flusso rapido

CARTUCCE EVOLVE+: questa caraffa filtrante per l’acqua Oria viene fornita con 1 x cartucce filtranti per l’acqua Evolve+, sufficienti per una fornitura di 30 giorni o 100 litri di acqua di rubinetto filtrata. Ulteriori cartucce filtranti per l’acqua Evolve+ sono disponibili separatamente

RIMUOVERE LE IMPURITÀ: la nostra tecnologia brevettata di filtrazione dell’acqua in 5 fasi filtra efficacemente l’acqua del rubinetto per ridurre le impurità tra cui microplastiche, cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti

BENEFICI: I numerosi vantaggi dell’acqua di rubinetto filtrata includono bevande calde e fredde dal sapore migliore e un aspetto e un gusto migliorati delle verdure cotte. L’acqua filtrata prolunga anche la vita utile dei vostri elettrodomestici da cucina.

RISPARMIA DENARO, RIDUCI I RIFIUTI DI PLASTICA: l’acqua filtrata è fino al 95% più economica rispetto all’acqua in bottiglia. Ogni cartuccia filtrante Evolve+ sostituisce la necessità di 100 bottiglie di plastica (1 litro)

SICUREZZA: I materiali plastici utilizzati nella produzione delle caraffe filtranti Aqua Optima e delle cartucce filtranti sono privi di BPA