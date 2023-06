AQUA OPTIMA Evolve+ Cartuccia Filtro Acqua 30 Giorni, (Fino Mesi di Fornitura) Compatibile con Brita Maxtra+, blanco, 12 Unità (Confezione da 1)

Descrizione Prodotto

Vantaggi delle cartucce filtranti Aqua Optima

Vantaggi dell’acqua filtrata

Rimuove le impurità

Dotato della tecnologia brevettata di filtrazione a 5 fasi di Aqua Optima, filtra efficacemente l’acqua per ridurre le impurità come cloro, calce, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti. Inoltre, riduci le microplastiche nell’acqua del rubinetto e goditi un’acqua più pulita, più chiara e più gustosa.

Per un migliore assaggio delle bevande

Gusto migliore: riduce il cloro e il calcare fino all’80%.

Meno rifiuti di plastica

Meno rifiuti di plastica (1 filtro sostituisce 100 bottiglie di plastica con acqua).

Durata prolungata del dispositivo

Maggiore durata delle apparecchiature: le cartucce filtranti Aqua Optima Evolve+ riducono i depositi di calcare e quindi limitano i depositi nei tuoi elettrodomestici.

(2,93 € / unità)