Aqua Optima Evolve+ Cartuccia Filtro Acqua 30 Giorni, Confezione (Fino a 12 Mesi di Fornitura) Compatibile con Brita Maxtra+, Blanco, unità 1

Descrizione Prodotto

Vantaggi delle cartucce filtranti Aqua Optima

Dotato della tecnologia brevettata di filtrazione a 5 fasi di Aqua Optima, filtra efficacemente l’acqua per ridurre le impurità come cloro, calce, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti. Inoltre, riduci le microplastiche nell’acqua del rubinetto e goditi un’acqua più pura, più chiara e gustosa con questa cartuccia filtrante Aqua Optima Evolve+ a lunga durata per 30 giorni.

Vantaggi dell’acqua filtrata

Rimuove le impurità

Dotato della tecnologia brevettata di filtrazione a 5 fasi di Aqua Optima, filtra efficacemente l’acqua per ridurre le impurità come cloro, calce, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti. Inoltre, riduci le microplastiche nell’acqua del rubinetto e goditi un’acqua più pulita, più chiara e più gustosa.

Per un migliore assaggio delle bevande

Gusto migliore: riduce il cloro e il calcare fino all’80%.

Meno rifiuti di plastica

Meno rifiuti di plastica (1 filtro sostituisce 100 bottiglie di plastica con acqua).

Durata prolungata del dispositivo

Maggiore durata delle apparecchiature: le cartucce filtranti Aqua Optima Evolve+ riducono i depositi di calcare e quindi limitano i depositi nei tuoi elettrodomestici.

VANTAGGI: I numerosi vantaggi dell’acqua di rubinetto filtrata includono una migliore degustazione di bevande calde e fredde e un aspetto e un gusto migliori delle verdure cotte. L’acqua filtrata riduce anche l’accumulo di calcare e prolunga la durata degli elettrodomestici da cucina

OTTIMO SAPORE, ACQUA PURA: La nostra tecnologia brevettata di filtrazione dell’acqua in 5 fasi filtra efficacemente l’acqua del rubinetto per ridurre le impurità tra cui microplastiche, cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti

PRINCIPI ATTIVI: I filtri Aqua Optima sono dotati di carbone attivo che assorbe il cloro e filtra le impurità organiche. Uno speciale scambio ionico riduce i metalli pesanti e previene l’accumulo di calcare. I filtri rimuovono particelle come sedimenti, ruggine e altre piccole particelle contaminanti

RIDUCI LA PLASTICA E RISPARMIA DENARO: le cartucce filtro acqua Aqua Optima sono consigliate per 30 giorni di utilizzo o 100 litri di acqua filtrata. La sostituzione dell’acqua in bottiglia con acqua filtrata riduce notevolmente la quantità di bottiglie di plastica utilizzate. Con appena 3 p per litro, l’acqua filtrata è fino al 95% più economica rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia

(3,19 € / unità)