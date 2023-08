Aqua Optima Aurora Dispenser Acqua Filtrata Refrigerata – Capacità 3,8 L – Con 1 Filtro Evolve+ da 30 Giorni per la Riduzione di Microplastiche, Cloro, Calcare e Altre Impurità

Goditi l’acqua del rubinetto filtrata e refrigerata più gustosa con l’erogatore di acqua refrigerata Aqua Optima Aurora. Facile da usare con una varietà di opzioni di erogazione, Aurora ti offre acqua fredda perfetta. Il serbatoio dell’acqua rimovibile e facile da riempire può contenere fino a 3,8 litri. Dispone della tecnologia di filtrazione a flusso rapido a 5 fasi Aqua Optima Evolve+ per ridurre le impurità dell’acqua come microplastiche, calcare, cloro, metalli pesanti, pesticidi ed erbicidi per un migliore sapore dell’acqua calda e fredda. Ogni filtro dura 100 litri o 30 giorni e le cartucce del filtro dell’acqua Evolve+ di ricambio sono disponibili separatamente

CAPACITÀ GENEROSA: Con un serbatoio dell’acqua rimovibile facile da riempire che può contenere fino a 3,8 litri, il refrigeratore d’acqua filtrato Aurora contiene abbastanza acqua per tutta la famiglia. Il serbatoio dell’acqua può essere rimosso facilmente, per un rifornimento rapido e comodo dal rubinetto ed è lavabile in lavastoviglie.PLUG & GO: nessun impianto idraulico richiesto. Il refrigeratore d’acqua filtrato Aurora può essere collegato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa: cucina, ufficio o camera da letto.BEVANDE DAL MIGLIOR GUSTO: la tecnologia brevettata di filtraggio a 5 fasi di Aqua Optima filtra efficacemente l’acqua per ridurre il cloro e il calcare fino all’80%. Il filtro Evolve+ riduce anche le impurità come erbicidi, pesticidi, piombo, metalli pesanti e microplastiche. L’Aurora viene fornito con 1 cartuccia filtro acqua Evolve+ da 30 giorni (o 100 litri).RISPETTO DELL’AMBIENTE: L’acqua filtrata è fino al 95% più economica dell’acqua in bottiglia. Ogni cartuccia filtrante Evolve+ sostituisce la necessità di 100 bottiglie di plastica (1 litro), riducendo l’impronta di carbonio. Tutti gli elementi del filtro Evolve+ possono essere riciclati.

169,99 €