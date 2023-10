AQUA CREST Filtro acqua di Ricambio per Philips® AquaClean® CA6903/10 CA6903/22, Compatibile con le Macchine da Caffè Automatiche Saeco® Philips® (4)

[Filtrazione efficiente] Realizzato con materiali di alta qualità come carbone attivo a guscio di cocco naturale e resina a scambio ionico, questo filtro può ridurre efficacemente cloro, ruggine, calcare e depositi sulla base di test effettuati da un laboratorio di terzi, garantire la purezza dell’acqua potabile al massimo e migliorare il gusto dell’acqua.[Lunga durata] Questo filtro ha prestazioni di filtrazione lunghe e stabili. Per garantire una filtrazione efficiente, si consiglia di sostituire il filtro quando la capacità del filtro raggiunge i 150 litri.[Buona compatibilità] Questo filtro è molto facile da installare senza bisogno di attrezzi. Grazie al suo design squisito, questo filtro ha una buona compatibilità e consente di godere di acqua fresca in tutta facilità.[Modello compatibile] Sostituzione per macchine espresso con filtro Aqua Clean СA6903/00, CA6903/01, CA6903/99, CA6903-00, CA6903-01, CA6903-99, CA6903[Promemoria per la sostituzione dei filtri] La finestra di tempo visiva sul tappo consente di monitorare la durata del filtro in tempo reale e ricordare la sostituzione tempestiva. Nota: immergere il filtro in acqua prima dell’uso per assicurarsi che il filtro sia completamente immerso in acqua per alcuni minuti fino a quando non ci sono più bolle.

21,99 €