APT: L’Incontro Tra K-Pop e Pop con ROSÉ e BRUNO MARS

APT è il nuovo singolo di ROSÉ e Bruno Mars, in uscita il 18 ottobre. Questa collaborazione rappresenta una fusione unica tra k-pop e pop e sarà inclusa nel primo album di ROSÉ, “rosie”, in arrivo il 6 dicembre. L’album, composto da 12 tracce, rappresenta la pubblicazione più personale e autentica dell’artista, che ha co-scritto l’intero progetto, inclusa la canzone “APT”.

ROSÉ, membro delle BLACKPINK, una delle band femminili più vendute di sempre, ha raggiunto traguardi incredibili, esibendosi sui palchi più prestigiosi e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Come artista solista, il suo singolo “On The Ground”, uscito nel 2021, ha debuttato al primo posto della Billboard Global 200, diventando così il brano di una donna K-pop solista con la posizione più alta nella Billboard Hot 100.

Oltre alla sua carriera musicale, ROSÉ è riconosciuta come icona della moda. È ambasciatrice globale di diversi marchi prestigiosi, tra cui Saint Laurent, Tiffany & Co., Rimowa e Puma. La sua influenza si estende non solo alla musica, ma anche alla moda e alla filantropia, dimostrando come l’influenza coreana nella musica e nel fashion stia crescendo su scala globale.

In attesa dell’uscita di “APT” e dell’album “rosie”, i fan possono seguire ROSÉ sui suoi canali social e visitare il sito ufficiale di RosesAreRosie.com. La combinazione della sua musica e del suo stile ha reso ROSÉ una figura di riferimento nel panorama attuale, contribuendo a diffondere la cultura pop coreana nel mondo intero.