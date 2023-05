APSMILE Piumino Microfibra 4 Stagioni – Matrimoniale Piumino 220 x 240 CM, Extra Soffice Piumone 300GSM, Trapunta Bianco in Microfibra Sintetica

Dal marchio

Identifichiamo i bisogni. Vediamo i desideri. Rendiamo chiaro il lusso senza essere invadenti. Mostriamo tradizione, ma siamo sempre innovativi. Siamo APSMILE, un marchio di fabbrica creativo.

Facciamo arte e ci permettiamo di offrire i prodotti reali che possono rendere la terra e la vostra casa più sicura, più sana e più classica.

Vogliamo aiutarvi a iniziare ogni giorno con un sorriso.

piumino

✅ 【MORBIDO, COMFORT PER DORMIRE DIALTA QUALITÀ】 Il nostro piumino ha superato il test Oeko Tex Standard 100, il piumino è realizzato in microfibra resistente per una maggiore durata, la microfibra è una fibra fine super soffice che offre comfort, morbidezza e una sensazione accogliente.

✅ 【CONCETTO DI DESIGN UNICO】La morbida trapunta in microfibra è cucita in posizione tra la scatola cucita end-to-end, mantiene le imbottiture uniformemente distribuite e non si formano mai grumi o punti freddi. Cravatta a 4 angoli trapuntata per un facile fissaggio del copripiumino.

✅ 【FACILE CURA】Il nostro piumino in microfibra è confezionato sottovuoto per massimizzare la pulizia. Si prega di asciugarli e srotolarli quando li usi per la prima volta. Questo piumino bianco per tutte le stagioni è facile da lavare in lavatrice e si lascia asciugare all’aria e in asciugatrice.

✅ 【GARANZIA SODDISFAZIONE】APSMILE Piumino 4 stagioni 300GSM di dimensioni 135×200 cm, 155×220 cm, 200×200 cm, 220×240 cm, 240×260 cm. Offriamo una garanzia per proteggere questo copripiumino da eventuali difetti del produttore e offriamo una garanzia di rimborso del 100%.