Aprire i Mercati in Tempi di Instabilità

“Non siamo contrari alla concorrenza, ma riteniamo debba essere equa, in linea con le regole internazionali e non a somma zero”. Queste sono state le parole del premier cinese Li Qiang durante l’apertura del China Development Forum a Pechino. Li ha sottolineato l’importanza di seguire un “corretto” percorso nella globalizzazione. Ha evidenziato come, in un contesto di instabilità e frammentazione economica, sia necessario aprire di più i mercati, preservare le catene di fornitura e affrontare insieme le sfide, mirando a una prosperità comune. Secondo lui, tornare a una logica di legge della giungla sarebbe una regressione per l’intera umanità. Il premier ha quindi ribadito l’importanza della cooperazione internazionale per costruire un futuro prospero, in cui tutti i paesi possano beneficiare di una crescita equa e sostenibile.