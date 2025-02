Aprirà il Festival di Sanremo lui

Roberto Benigni aprirà la serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti, portando sul palco la sua celebre allegria. L’annuncio della sua presenza ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. Durante una conferenza stampa, Conti ha rivelato che Benigni farà un annuncio speciale, promettendo di condividere il suo inconfondibile entusiasmo con gli spettatori.

Conti ha condiviso la sua gioia dicendo che Benigni è un ospite che ha sempre desiderato avere nei suoi precedenti festival, ed è felice che quest’anno potranno finalmente aprire l’evento insieme. La serata si preannuncia memorabile con la presenza di Benigni, capace di rendere omaggio al grande pubblico del Festival. Inoltre, Conti ha sottolineato che la scaletta è in continuo aggiornamento e ci saranno molte sorprese per i presenti.

Questo sarà il ritorno di Benigni al Festival dopo due anni dalla sua ultima apparizione nel 2023, dove aveva incantato il pubblico con un emozionante monologo sulla Costituzione italiana, commuovendo anche il Presidente della Repubblica. La sua abilità di toccare le corde emotive rende Benigni uno degli ospiti più attesi e amati, e la sua partecipazione non mancherà di lasciare un segno significativo in questa edizione. La fervente attesa per l’annuncio che Benigni farà alimenta ulteriormente l’interesse per una serata di intrattenimento che promette di essere indimenticabile.