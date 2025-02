Apricale, è la meta perfetta per una gita fuori porta…green

Nascosto tra le colline liguri, Apricale è un affascinante borgo medievale in provincia di Imperia, noto come il “borgo del sole” per il suo clima mite. Le sue case in pietra, i vicoli acciottolati e l’assenza di traffico lo rendono una meta ideale per escursioni nella natura, cultura e sostenibilità. La storia di Apricale risale al Medioevo, con documenti che attestano la sua esistenza fin dal X secolo. Centro strategico legato ai Doria e al Principato di Seborga, ha mantenuto il suo fascino, con un’architettura che racconta secoli di storia.

Passeggiando per il borgo, si possono ammirare stretti vicoli, archi in pietra e la piazza principale dove si trovano la Chiesa della Purificazione di Maria Vergine e il Castello della Lucertola. Questo castello oggi ospita eventi culturali e mostre. Apricale è completamente pedonale, il che favorisce un ambiente autentico e privo di inquinamento, circondato da uliveti e vigneti, in un contesto di tradizioni agricole. Qui si producono olio extravergine d’oliva, miele artigianale e vini locali.

Gli amanti della storia e dell’arte possono visitare il Castello e l’Oratorio di San Bartolomeo, mentre gli appassionati di outdoor troveranno percorsi ideali per trekking e cicloturismo, come il sentiero che collega Apricale a Dolceacqua. La gastronomia locale offre piatti tipici, come la torta verde e il coniglio alla ligure, e il dolce simbolo è la pansarola. Apricale è facilmente raggiungibile in auto o con mezzi pubblici, rendendo il viaggio un’esperienza panoramica nelle splendide valli liguri.